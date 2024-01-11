Спикер Джонсон прогнозирует республиканцам большинство в палатах Конгресса к 2025 году

Также политик выразил уверенность в том, что президентом США станет представитель Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что к январю 2025 года Республиканская партия будет занимать большинство мест в обеих палатах американского законодательного органа и что представитель республиканцев также возглавит Белый дом.

"Через год от сегодняшнего дня, в следующем январе, думаю, мы увеличим большинство в Палате представителей. Думаю, мы вернем республиканское большинство в Сенате. И я убежден, что мы снова выиграем гонку за Белый дом", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев является сейчас бывший глава государства Дональд Трамп. В число его соперников входят губернатор Флориды Рон Десантис, бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и бизнесмен Вивек Рамасвами.