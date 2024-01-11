Lockheed Martin поставила два истребителя F-16 в Словакию

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила в Словакию 2 из 14 закупленных этой республикой сверхзвуковых истребителей F-16.
"Lockheed Martin с гордостью информирует об успешной поставке первых двух словацких истребителей F-16 Block 70", - отмечается в сообщении на сайте компании.
Первые F-16, как планировалось ранее, Словакия должна была получить в 2022 году. Задержка с реализацией контракта объясняется американской стороной нехваткой электронных компонентов на авиазаводах по выпуску истребителей.