10 января, 21:12

Lockheed Martin поставила два истребителя F-16 в Словакию

Республика должна была получить самолеты еще в 2022 году, однако сроки были перенесены из-за нехватки у американской стороны электронных компонентов на авиазаводах

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила в Словакию 2 из 14 закупленных этой республикой сверхзвуковых истребителей F-16.

"Lockheed Martin с гордостью информирует об успешной поставке первых двух словацких истребителей F-16 Block 70", - отмечается в сообщении на сайте компании.

Первые F-16, как планировалось ранее, Словакия должна была получить в 2022 году. Задержка с реализацией контракта объясняется американской стороной нехваткой электронных компонентов на авиазаводах по выпуску истребителей. 

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