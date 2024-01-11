Байден встретился с сестрой осужденного в России Пола Уилана

Президент США обсудил с Элизабет Уилан усилия Вашингтона по освобождению ее брата

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел встречу с сестрой осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Как отмечается в сообщении, Байден в среду "провел закрытую встречу с Элизабет Уилан" с целью обсудить "усилия администрации по освобождению" ее брата. Во встрече также принял участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Сразу после встречи президент позвонил родителям Пола Уилана", - отметили журналисты пресс-пула.

Ранее Уилан в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив несколько возможностей для обмена своего гражданина.

14 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции отметил, что Россия не отказывается от обмена заключенными с США, но эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. Путин добавил, что контакты с США на этот счет идут. При этом президент подчеркнул, что гуманитарные соображения должны лежать в основе этих решений.

Уилан, имеющий гражданства Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.