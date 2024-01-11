Эмиссар США обсудит в Бейруте урегулирование пограничных проблем с Израилем

Эймос Хокстин встретится со спикером парламента Ливана Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем, посетит с визитом Бейрут.

Как сообщила газета Al Nahar, американский эмиссар будет принят спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати. Состоится также встреча Хокстина с исполняющим обязанности министра иностранных дел республики Абдаллой Бу Хабибом и командующим ливанской армией Джозефом Ауном. Основное внимание на переговорах будет уделено улаживанию пограничных проблем, сохраняющихся между Ливаном и Израилем.

По информации издания, Хокстин передаст ливанскому правительству предложения американской стороны с целью прекращения военной эскалации на юге Ливана. Они предусматривают отвод формирований "Радван" шиитской партии "Хезболлах" за реку Литани, на 30 км от границы. В обмен Израиль готов освободить 13 спорных участков, которые находятся под его контролем, а также вывести свои силы из северной части селения Гаджар и Кфар-Шубы.

Что касается района Шебаа, оккупированного в 1967 году, то над ним будет установлена временная опека ООН до определения линии прохождения ливано-сирийской границы возле Голанских высот.

8 января премьер Микати заявил телеканалу Al-Hurra, что "на границе с Израилем должно быть восстановлено положение, которое существовало там после соглашения о перемирии в 1949 году". Он выразил готовность "вступить в переговоры для достижения долгосрочной стабильности на юге Ливана".

Ранее итогом посреднических усилий Хокстина стало подписание 27 октября 2023 года соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.