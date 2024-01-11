Telegraph: Запад выбрал неподходящий момент для споров вокруг помощи Украине

Обозреватель газеты Роберт Кларк заявил, что российские войска уже выпускают в два раза больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ, и это ставит Киев в "сложное положение"

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Западные страны затеяли в самый неподходящий момент дискуссии вокруг дальнейшей помощи Украине, поскольку военные ресурсы Киева истощаются, а Россия, наоборот, придает новый импульс своей оборонной промышленности. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Роберт Кларк.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и республиканцы в США "поворачиваются спиной" к Украине, затягивая процесс выделения новых пакетов помощи киевским властям. Кларк отметил, что отсутствие единства на Западе вкупе с реиндустриализацией России "уже оказывает значительное воздействие на ситуацию на фронте на юго-востоке Украины". По оценке военного обозревателя, Вооруженные силы Украины выпускают в два раза меньше артиллерийских снарядов, чем российские войска, что ставит Киев в "сложное положение".

Кларк подчеркнул, что западным странам следует срочно начать процесс собственного перевооружения и восстановления своей промышленной базы, а также "заново научиться искусству сдерживания и выстраивания союзов". Он указал, что в противном случае авторитет Запада будет подорван.