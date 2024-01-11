Власти США и КНР обсудили взаимодействие в правоохранительной сфере

Представители обеих стран отметили важность сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун обсудили на онлайн-встрече в среду вопросы взаимодействия в правоохранительной сфере, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МВБ.

Как следует из сообщения, Майоркас и Ван Сяохун "обсудили важность сотрудничества в ключевых сферах правоохранительной деятельности, включая противодействие незаконному обороту синтетических наркотиков, таких как фентанил, и химических веществ, являющихся их прекурсорами, путем наращивания обмена информацией и совершенствования норм экспорта химических веществ". Употребление фентанила в США приняло характер эпидемии.

Глава МВБ США "отметил важность использования импульса от встречи в ноябре президента [США Джо] Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином для укрепления сотрудничества в борьбе с распространением наркотиков".

В заявлении говорится, что во встрече также приняли участие другие сотрудники МВБ, Минюста США, Госдепартамента, Белого дома, правоохранительных служб. Стороны на состоявшихся консультациях "согласовали первые шаги по возобновлению сотрудничества и выразили намерение в ближайшие недели начать деятельность рабочих групп" по "координации между двумя странами в правоохранительной сфере".

Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся незаконного оборота животных. Майоркас "выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества приведет к ощутимым результатам для обеих стран в глобальной борьбе с незаконным оборотом наркотиков".