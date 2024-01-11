В США заявили, что Вашингтон просил Пекин "не вмешиваться" в выборы на Тайване

Представитель американской администрации высокого ранга рассказала, что в течение последних шести месяцев или более Соединенные Штаты подчеркивали необходимость обеспечить отсутствие такого вмешательства

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обращалась к китайским властям с просьбой "не вмешиваться" в выборы на Тайване. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге, посвященном выборам в субботу главы тайваньской администрации.

Ее спросили, направлял ли Вашингтон предупреждения Пекину, касающиеся гипотетического вмешательства в выборы. "Что касается этой обеспокоенности, то в своих сигналах, которые мы подавали [КНР] во время всяческих контактов на высоком уровне в течение последних шести месяцев или около того, если не дольше, мы подчеркивали необходимость обеспечить отсутствие вмешательства [в выборы на Тайване]", - утверждала чиновник.

Она рассказала, что с соответствующей просьбой к китайской стороне обращались на переговорах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в Сан-Франциско в середине ноября 2023 года, во время контактов помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана и китайского министра иностранных дел Ван И, а также через посольство.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.