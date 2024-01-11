Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим "разбитым окном" после Украины и Газы

Таро Асо также выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг острова и конструктивный диалог между Пекином и Тайбэем

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-премьер Таро Асо считает, что Тайвань может стать следующим "разбитым окном" после Украины и сектора Газа, указав тем самым на потенциальные риски конфликта в этом регионе при отсутствии мирного компромисса. Как сообщает издание Nikkei Asia, такое мнение он выразил в ходе своего выступления в Центре изучения президентства и Конгресса США.

"Доктор Джордж Л. Келлинг, американский криминолог, однажды предложил теорию "разбитых окон". Теория гласит, что если одно разбитое окно не отремонтировать, то будут разбиты еще больше окон, и в конечном итоге весь город будет опустошен. Сейчас нам следует обратить внимание на Тайвань как на следующее окно, которое может быть разбито", - сказал Асо.

Вместе с тем он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня и конструктивный диалог между Пекином и Тайбэем. По его словам, решение вопроса военным путем "только нарушит международный порядок".

Таро Асо в августе прошлого года посетил Тайвань, где заявил, что Япония, США и Тайвань должны быть готовы применить силы сдерживания для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Высказывания Асо и его поездка на Тайвань вызвали тогда острую реакцию Пекина - китайские власти сделали представление японскому правительству, подчеркнув, что слова экс-премьера Японии поощряют милитаризацию региона.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.