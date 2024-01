Премьер Мьянмы ознакомил нового спецпосланника АСЕАН с ходом реализации "консенсуса"

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн представил процесс реализации плана "Консенсус из пяти пунктов" на встрече с новым спецпосланником Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в республике, лаосским дипломатом Алункео Киттикхуном. Об этом сообщила газета The Global New Light of Myanmar.

"Мьянма реализует консенсус АСЕАН из пяти пунктов, скорректированный в соответствии с дорожной картой Государственного административного совета", - приводит издание слова Мин Аун Хлайна.

Как подчеркивает газета, в ходе переговоров обе стороны обсудили дружественные отношения и развивающееся сотрудничество между Лаосом и Мьянмой, выполнение обязанностей Государственным административным советом в связи с фальсификациями при голосовании на всеобщих парламентских выборах в 2020 году, а также усилия правительства Мьянмы по обеспечению мира и национального примирения.

Вооруженные силы Мьянмы заявили о своей поддержке укрепления многопартийной демократии и приверженности реализации "консенсуса", который предусматривает согласованные усилия по обеспечению мира и стабильности государства, реализацию политических и национальных концепций и всестороннее сотрудничество Мьянмы по вопросам оказания гуманитарной помощи.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.

План "Консенсус из пяти пунктов" был принят на внеочередном саммите АСЕАН в Джакарте в апреле 2021 года. Документ призывает все вовлеченные во внутриполитический конфликт в Мьянме стороны проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия путем мирного диалога в интересах самой Мьянмы, ради сохранения мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии.