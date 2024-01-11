Трамп пообещал крупнейшую в истории депортацию нелегальных мигрантов из США

Бывший президент Соединенных Штатов заявил, что вернет "всех туда, откуда они пришли"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в 2024 году начать крупнейшую в историю депортацию нелегальных мигрантов из США.

"У нас здесь миллионы и миллионы людей <...>. Вы видели, что происходит в Нью-Йорке, где выгнали обычных студентов [из школы] и на их место привезли мигрантов? Нас ждет крупнейшая депортация в истории нашей страны. Мы возвратим всех туда, откуда они пришли", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в Айове. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой действующей администрации президента Джо Байдена в том числе из-за проводимой им миграционной политики. В частности, Трамп считал, что при Байдене США превратились в свалку, а американские города наводнены бездомными, наркоманами и преступниками.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост. Действующий президент Байден объявил о намерении переизбираться в апреле 2023 года.