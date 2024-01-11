Трамп заявил, что войска США находятся в странах, о которых многие американцы "не слышали"

Экс-президент Соединенных Штатов напомнил, что он, пребывая на посту главы государства, не начал ни одной войны

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Войска США находятся в странах, названия которых многие американцы даже никогда не слышали. Об этом заявил в среду бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Айове. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Мы находимся в странах, которые даже не желают нам добра, и в странах, названия которых многие из вас даже не слышали", - сказал он, подчеркнув, что во время своего президентского срока "не начал ни одной войны".

Трамп добавил, что события 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию, случились из-за "слабого президента" США Джо Байдена.

Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Ранее он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" президентом США.