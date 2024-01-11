Китай надеется, что на Тайване осознают опасность курса правящей партии острова

В Пекине также рассчитывают, что Тайбэй сделает "правильный выбор в этот исторический для отношений двух берегов Тайваньского пролива момент"

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Руководство КНР выражает надежду, что жители Тайваня осознают опасность курса Демократической прогрессивной партии (ДПП) на независимость. Соответствующее заявление сделал представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"Есть надежда, что большинство тайваньских соотечественников осознают крайний вред курса ДПП на "независимость Тайваня", крайнюю опасность того, что [заместитель главы администрации острова и кандидат на пост лидера] Лай Циндэ может спровоцировать конфликт между двумя сторонами Тайваньского пролива, и сделают правильный выбор в этот исторический для отношений двух берегов [Тайваньского пролива] момент", - приводит его слова газета "Бэйцзин жибао".

Чэнь Биньхуа отметил, что "ухудшение отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива за минувшие восемь лет от мирного развития к напряженной конфронтации доказывает, что так называемый "курс Цай Инвэнь" (глава администрации острова - прим. ТАСС) является курсом на "независимость Тайваня", ведущим к конфронтации, нанесению ущерба острову, возрастанию риска конфликта на Тайване, раскола общества и нанесению ущерба интересам народа".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает представительница ДПП Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.