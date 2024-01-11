Al Jazeera: израильские военные штурмуют лагерь беженцев Дейше в Вифлееме

По данным телеканала, военнослужащие еврейского государства проводят рейды по домам мирного населения

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Израильские силы штурмуют лагерь беженцев Дейше в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские военные совершают рейды по домам мирного населения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.