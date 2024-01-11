Politico: иск ЮАР против Израиля о геноциде в Газе обнажает слабость Европы

Страны Евросоюза "останутся на периферии" палестино-израильского вопроса, даже если выработают единую позицию по этой теме, считает экс-посол США в ЕС Энтони Гарднер

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Иск Южно-Африканской Республики (ЮАР), поданный против Израиля в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями в совершении геноцида в отношении жителей сектора Газа, обнажает слабость Европы. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

Согласно ее оценкам, иск ЮАР против Израиля, поданный на европейской территории в Гааге, "обнажает разногласия" между странами сообщества, которым "трудно прийти к общему знаменателю касательно нынешних операций Израиля в Газе". По мнению опрошенных газетой экспертов, блок "настолько расколот" по данному вопросу, что "бесполезен в качестве посредника". Как заявил изданию неназванный французский дипломат, в ситуации вокруг Газы страны Евросоюза вынуждены "довольствоваться малым, наблюдая за США, и только затем принимать решение" о том, как действовать.

Бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер считает, что даже если ЕС и соберется с силами, чтобы выработать единую позицию по Газе, блок "все равно останется на периферии" в решении палестино-израильского вопроса, поскольку только США и региональные игроки способны оказать влияние на ситуацию на местах. "Европа по большей части просто не игрок в этом конфликте, и ей трудно смириться с этой реальностью", - добавил Гарднер.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Южноафриканская сторона добивается постановления суда о том, что Израиль нарушает обязательства по конвенции о геноциде и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации. Первые слушания по делу пройдут 11-12 января.