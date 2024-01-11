В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава областной военной администрации Украины Юрий Малашко не сообщил их количество

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Украины Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

По его данным, зафиксированы сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры". Их количество, равно как и другую уточняющую информацию, он не привел.

С начала суток в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога объявлялась один раз.