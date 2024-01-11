На улицы Варшавы выйдут 3 тыс. полицейских во время демонстраций

В 18:00 мск пройдет самая массовая демонстрация от президентского дворца до здания Сейма

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Три тысячи полицейских выйдут в четверг на улицы Варшавы для контроля за проведением митингов и демонстраций, организованных сторонниками бывшей правящей партии "Право и справедливость" (PiS) в защиту арестованных экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на собственные источники.

"Всего будет 3 тыс. полицейских, но не только из Варшавы. Принято решение привлечь личный состав из других гарнизонов. За безопасностью будут также наблюдать сотрудники [полиции] в штатском", - говорится в сообщении.

Самая массовая демонстрация в 16:00 по местному времени (18:00 мск) пройдет от президентского дворца до здания Сейма (нижней палаты парламента). Организаторы считают, что в ней примут участие не менее 50 тыс. человек. Улицы, по которым пойдут демонстранты, будут перекрываться.

Усиленные наряды полиции будут выставлены у здания следственного изолятора в районе Грохов, где в настоящее время содержатся объявившие голодовку Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик.