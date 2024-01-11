Катера береговой охраны КНР приблизились к спорным островам Дяоюйдао

Управление береговой охраны сообщило, что катера действуют на законных основаниях для защиты национальных интересов страны

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Несколько катеров КНР зашли в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило Управление береговой охраны (УБО) Китая.

На странице ведомства в социальной сети WeChat отмечается, что речь идет о флотилии номер 1301, патрулирующей в территориальных водах архипелага. В сообщении подчеркивается, что катера УБО действуют на законных основаниях для защиты национальных интересов КНР.

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев - японских граждан. После этого в Китае прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага, совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.