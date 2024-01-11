ВМС Британии сообщили о проникновении неизвестных на судно в Оманском заливе

Центр координации морских торговых перевозок сообщил, что с судном не удается установить связь, проводится расследование

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Неизвестные совершили несанкционированное проникновение на судно в Оманском заливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил сообщение о проникновении посторонних лиц на судно около 3:30 <...> (6:30 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на странице центра в X (ранее Twitter).

В заявлении центра также указано, что с судном не удается установить связь, проводится расследование.

Ранее UKMTO сообщил об инциденте в Оманском заливе Аравийского моря в 50 морских милях к востоку от города Сухар в Омане.