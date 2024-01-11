Четыре корабля КНР вошли в зону возле спорных островов Сенкаку

По данным Kyodo, один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Четыре патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку. В предыдущий раз корабли КНР входили в зону возле Сенкаку 18 декабря, отмечает агентство.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.