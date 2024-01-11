Глава Минкоммерции КНР выразил министру торговли США обеспокоенность санкциями

Ван Вэньтао упомянул ограничения, которые Соединенные Штаты ввели в отношении экспорта фотолитографических машин из третьих стран в Китай, а также расследованием, инициированным американскими властями в отношении уже сформировавшихся цепочек поставок микросхем

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Глава Минкоммерции Китая Ван Вэньтао в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с министром торговли США Джиной Раймондо выразил американской стороне обеспокоенность санкциями и давлением Вашингтона на предприятия КНР. Об этом сообщило китайское экономическое ведомство.

"Ван Вэньтао акцентировал внимание на <...> санкциях и мерах по оказанию давления Соединенными Штатами на китайские компании, высказав по этому поводу серьезную обеспокоенность", - говорится в распространенном заявлении министерства коммерции.

Ван Вэньтао, как уточняется, выразил озабоченность ограничениями, которые Соединенные Штаты ввели в отношении экспорта фотолитографических машин из третьих стран в Китай, а также расследованием, инициированным американскими властями в отношении уже сформировавшихся цепочек поставок микросхем. Он напомнил, что состоявшаяся в прошлом году встреча между лидерами двух государств "определила направление в развитии торгово-экономических отношений КНР и США".

"Необходимо использовать позитивную роль механизма по общению и взаимодействию между торговыми ведомствами двух стран, создавать благоприятные условия для делового сотрудничества между предприятиями", - подчеркнул Ван Вэньтао.

Министры двух государств также обсудили проблему, связанную с необходимостью ограничить воздействие понятия государственной безопасности на торгово-экономическое сотрудничество Китая с Соединенными Штатами.

Согласно данным, опубликованным газетой Global Times, американские санкции распространяются более чем на 1,3 тыс. субъектов и индивидуальных лиц КНР. Список рестрикций Вашингтона постоянно расширяется, к тому же США ввели повышенные пошлины на ряд китайских товаров, ограничения на экспорт новейших технологий в КНР, как и на инвестиционное взаимодействие с Пекином.