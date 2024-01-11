Секретарь Совбеза Армении отправится в Швейцарию для участия во встрече по Украине

Армен Григорян во второй раз примет участие в заседании "Украинской мирной формулы"

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится в Швейцарию, где 14 января планирует участвовать во встрече так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского Совбеза.

"Секретарь Совбеза Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Швейцарию, где 14 января примет участие в четвертом заседании "Украинской мирной формулы", - говорится в сообщении.

Григорян уже во второй раз участвует во встречах данного формата. В конце октября 2023 года он побывал на Мальте, где собирался данный формат, и провел встречу с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В последнее время Ереван активизировал контакты с властями Украины. 5 октября 2023 года состоялась первая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Зеленского. Она прошла в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества. 6 сентября супруга армянского премьера Анна Акопян посетила Киев. По данным СМИ, она передала Украине гуманитарную помощь. Эта поездка вызвала критику армянской оппозиции, где отметили, что официальный Киев всегда вел антиармянскую политику. В МИД РФ охарактеризовали поездку Акопян как недружественный шаг.

В 2023 году состоялись три встречи в рамках продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде.

Как подчеркнул в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, так называемый копенгагенский формат - это придуманный Киевом и западными странами механизм проталкивания украинских ультиматумов, который не способен привести к миру. По его словам, встречи, которые проходили в Копенгагене, Джидде и на Мальте, не несут никакого практического смысла: таким образом Киев и Вашингтон пытаются завлечь новые страны в свой "антироссийский клуб" и загубить действительно конструктивные предложения и мирные инициативы, которые выдвигают другие государства.