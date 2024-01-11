ВЭФ допустил финансовый хаос в случае эскалации на Украине, вокруг Израиля и Тайваня

Усугубление ситуации в этих точках повлечет за собой значительные последствия для геополитики, мировой экономики и международной безопасности, отметили эксперты Всемирного экономического форума

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине вероятна в перспективе двух лет. Об этом говорится в докладе организации о глобальных рисках на 2024 год.

"Эскалация в трех ключевых горячих точках - на Украине, в Израиле и вокруг Тайваня - возможна, она повлечет за собой значительные последствия для геополитики, мировой экономики и международной безопасности", - отмечается в исследовании. Ситуация осложняется тем, что в данные конфликты вовлечены "крупнейшие державы, которые, как считается, обладают ядерным оружием". В случае эскалации напряженности последуют "радикальное нарушение глобальных цепочек поставок, хаос на финансовых рынках и политическая нестабильность".

По мнению аналитиков форума, военный конфликт на Украине в ближайшие два года будет "спорадически вспыхивать и затухать". Рост пророссийских настроений в Восточной и Центральной Европе, вероятно, приведет к ослаблению поддержки Киева со стороны других европейских стран, в то время как помощь со стороны США может уменьшиться в связи с обострением там внутриполитической обстановки, сменой внешнеполитических приоритетов или приходом нового правительства к власти. Неоднозначное отношение к ближневосточному конфликту также может негативно отразиться на отношениях Украины со странами глобального Юга. В ВЭФ не исключили, что конфликт на Украине может продлиться "годы или даже десятилетия", а в случае его серьезной эскалации - "перекинуться на пограничные государства".

Исследование о глобальном восприятии рисков (GRPS) проводится ВЭФ в течение более 20 лет, оно основано на опросе 1 490 экспертов из академической среды, бизнеса, политики и неправительственных организаций. Для доклада о глобальных рисках на 2024 год интервью с респондентами проводились в период с 4 сентября по 9 октября 2023 года.