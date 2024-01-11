В Швеции резко вырос спрос на товары для чрезвычайных ситуаций

По словам пресс-секретаря торговой сети Clas Ohlson Андерса Валя, это произошло из-за заявлений правительства и главы ВС о готовности граждан к войне

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Спрос на товары для чрезвычайных ситуаций резко возрос в Швеции после того, как правительство и глава ВС призвали граждан быть готовыми к войне. Об этом сообщает газета Expressen.

По словам пресс-секретаря торговой сети Clas Ohlson Андерса Валя, продажи присутствующих в ее ассортименте аварийных радиостанций возросли за один день на тысячи процентов. Теперь это самый продаваемый товар. Восьмикратно увеличились продажи походных кухонь. Также популярны карманные фонари и канистры для воды.

"Это определенно результат заявлений в СМИ на этой неделе", - прокомментировал Валь.

Изменение поведения покупателей отметили также в торговой сети Kjell & Company, занимающейся продажей электроники, где в последние дни в десятки раз по сравнению с прошлой неделей выросли продажи динамо-радио ("радиоприемник выживальщика").

"Шведы должны быть готовы воевать за свою страну", "все граждане должны приготовиться к войне в Швеции", "все шведы должны работать на укрепление обороноспособности страны", - напоминает издание соответствующие высказывания премьер-министра Ульфа Кристерссона, главнокомандующего вооруженными силами Микаэля Бюдена и министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина на прошедшей в начале недели конференции по национальной безопасности "Народ и оборона".