В Литве протестующие фермеры пообещали приехать в столицу на тракторах

Председатель общественного совета по сельскому хозяйству Игнас Хофманас отметил, что решено продолжать протесты

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Организации фермеров Литвы проведут в конце января очередную акцию протеста из-за нежелания властей решать их проблемы. Об этом заявил журналистам председатель общественного совета по сельскому хозяйству Игнас Хофманас.

"Итоги встречи наших представителей с премьер-министром Ингридой Шимоните разочаровали, - сказал председатель. - Она уклонилась от ответа на вопрос, в какие сроки могут быть решены поднятые фермерами вопросы, что вообще заставляет усомниться в намерении сделать это".

По словам Хофманаса, решено продолжать протесты. "23-26 января фермеры на своей сельскохозяйственной технике приедут в Вильнюс", - заявил он.

8 января акция протеста проводилась во всех районах Литвы. Ее участники жгли в районных центрах костры, чтобы привлечь внимание общественности. В столице сделать это у здания правительства полиция запретила.

Фермеры требуют уважительного отношения к частной собственности. Имели место случаи, когда власти отчуждали их земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Другими проблемами является затяжной кризис в молочной промышленности, сложности в культивировании многолетних лугов, а также повышение с 2024 года акциза на энергоносители.

Сельскохозяйственная палата Литвы считает, что будущее деревни связано с малыми и средними крестьянскими хозяйствами, поэтому необходимы более жесткие меры контроля за расширением владения земельными угодьями. Фермеры настаивают на норме приобретения в частное владение участков земли площадью не более 500 га.