Эксперт заявил, что армия КНР повысит масштабы военной активности у Тайваня после выборов

Доктор наук Хун Цзыцзе отметил, что "в зависимости от результатов выборов, измениться может только степень военного ответа"

ГОНКОНГ, 11 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) снизила военную активность возле Тайваня на фоне предстоящих на этой неделе выборов главы администрации острова. Как заявил корреспонденту ТАСС младший научный сотрудник Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня доктор наук Хун Цзыцзе, китайские вооруженные силы восстановят военную активность после выборов.

"Основываясь на последней статистике появления китайских военных самолетов, которые входили в опознавательную зону ПВО Тайваня, можно увидеть, что частота таких полетов снизилась по сравнению с декабрем, всего [в прошлом месяце] их было 91. Это является наименьшим количеством с визита спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси на Тайвань [в августе 2022 года]. До этого наименьшим количеством после визита Пелоси было 97 полетов в октябре 2022 и июне 2023 года", - сказал он.

"В первые 10 дней января число китайских военных самолетов в опознавательной зоне ПВО Тайваня достигло 14. По сравнению со средним значением - около 142 полетов в месяц - в 2023 году, НОАК сократила количество полетов в направлении Тайваня из-за выборов", - добавил исследователь. "Однако, поскольку появление военных самолетов Китая возле Тайваня стало обычной практикой и было включено в систему боевой подготовки НОАК, независимо от результатов выборов, частота и количество таких полетов вернутся к прошлогодним значениям после выборов. В зависимости от результатов выборов, измениться может только степень военного ответа", - резюмировал Хун Цзыцзе.

Ситуация в Тайваньском проливе ухудшилась после состоявшегося в августе 2022 года визита на Тайвань занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После этих событий отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами КНР и США был фактически приостановлен более чем на год. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая в ответ начала регулярно проводить возле Тайваня масштабные учения.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.