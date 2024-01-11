Сийярто обсудит с Кулебой 29 января подготовку встречи Орбана с Зеленским

Глава МИД Венгрии отметил, что встреча пройдет в Ужгороде

БУДАПЕШТ, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба 29 января проведут переговоры, чтобы обсудить подготовку встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Сийярто, его переговоры с Кулебой состоятся в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

"В конце прошлого года я разговаривал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который в очередной раз выдвинул идею проведения встречи на высшем уровне [между Орбаном и Зеленским]. Я сказал ему, что, по нашему мнению, такая встреча будет иметь смысл в том случае, если она принесет результаты, и к ней надо подготовиться. Если все пойдет хорошо, то 29 января мы обсудим это на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде", - сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи с Будапеште с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем.

Глава венгерского МИД сообщил, что намерен рассмотреть с Кулебой "все стороны сотрудничества [между Венгрией и Украиной], чтобы определить, каким образом встреча на высшем уровне может помочь в сложившейся ситуации и какую работу еще необходимо проделать для ее проведения". Таким образом, Сийярто, по сути, опроверг появившиеся предположения, что встреча между Орбаном и Зеленским может состояться до внеочередного саммита Евросоюза, намеченного в Брюсселе 1 февраля. На нем будет обсуждаться вопрос об оказании Украине финансовой поддержки со стороны ЕС. Венгрия выступает против внесения поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы ради выделения Украине в этот период €50 млрд и предлагает использовать для этого внебюджетные источники финансирования.

Претензии Венгрии к Украине

За последние два года у Орбана не было ни одной полноценной встречи с Зеленским, в отличие от лидеров других стран Евросоюза он ни разу за это время не посещал Киев. Однажды они обменялись несколькими фразами на саммите ЕС в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря коротко поговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Там Орбан получил приглашение приехать в Киев.

На пресс-конференции по итогам года 21 декабря венгерский премьер утвердительно ответил на вопрос, принял ли он это приглашение, но добавил, что встреча с Зеленским должна быть подготовлена. Он уточнил, что заняться этим поручено министрам иностранных дел Венгрии и Украины, однако, когда может состояться такая встреча, пока не решено.

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Правительство Венгрии заявило, что изучит этот документ и посмотрит, как он будет выполняться на практике. В целом Будапешт достаточно скептически отреагировал на попытки Киева исправить ситуацию, напомнив, что за последние восемь лет правам венгерской общины в Закарпатье был нанесен слишком большой ущерб.