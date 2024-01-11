СМИ: украинские власти планируют возвести пантеон в Киево-Печерской лавре

Он появится на месте отдельных построек УПЦ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Украинские власти планируют построить храм и пантеон на территории Киево-Печерской лавры после вытеснения из обители канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщило информационное агентство ТСН.

По его данным, пантеон будет возведен на месте отдельных построек УПЦ. А иконы для нового храма Марии будут рисовать на ящиках из-под патронов. Также власти планируют провести исследование святынь обители. При этом не уточняется, согласованы ли такие планы строительства, ведь Киево-Печерская лавра относится к Списку всемирного наследия ЮНЕСКО.

В комиссии, проводившей опечатывание имущества УПЦ на территории лавры, рассказали, что остаются объекты, судьба которых до сих пор решается в суде. Очередное заседание запланировано на 20 января. "Мы вернули имущество государства, передали все эти объекты заповеднику. Но по состоянию на данный момент есть еще три объекта - это 54-й, 57-й и 58-й корпуса. Там находятся неизвестные люди, которые забаррикадировались", - заявила агентству директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины Марьяна Томин.