США назвали планы отправить делегацию на Тайвань соответствующими политике "одного Китая"

Вашингтон собирается направить своих чиновников на остров в связи с окончанием выборов главы местной администрации, пишет FT

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Планы США отправить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов главы администрации острова соответствуют политике "одного Китая". Об этом газете Financial Times (FT) сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Кейт Уотерс.

"Это соответствует нашей политике "одного Китая", соответствует статусу-кво и связано с окончанием выборов, чтобы мы были уверены, что не оказываем больше поддержки только одному кандидату или одной партии", - отметила она. По словам Уотерс, уже был прецедент отправки на остров бывших высокопоставленных чиновников и представителей Американского института на Тайване. Как поясняет издание, администрация президента США Джо Байдена уже направляла на остров две делегации чиновников, чтобы выразить таким образом свою поддержку руководству Тайваня. Однако идея о том, что новая делегация должна прибыть сразу после выборов, никогда еще не реализовывалась.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге, посвященном выборам главы тайваньской администрации, сообщил, что США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов главы администрации острова в субботу. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге, посвященном выборам главы тайваньской администрации.

Состав делегации

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что в двухпартийную делегацию могут войти бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы демократ Джеймс Стайнберг, а также бывший помощник президента США по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша - младшего республиканец Стивен Хэдли. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя информацию издания, заявил ТАСС, что США должны отказаться от официальных контактов с Тайванем и воздержаться от вмешательства в выборы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.