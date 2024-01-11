СМИ: на Украине арестовали имущество крупнейшего поставщика Минобороны

По данным агентства РБК-Украина, в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд Минобороны были проведены обыски в доме и на работе бизнесмена, а также у директоров и в офисах подконтрольных ему компаний

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который, по данным местных СМИ, был одним из самых крупных поставщиков Минобороны Украины, арестовано в рамках дела о масштабных хищениях денег на нужды военных. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило агентство РБК-Украина.

Согласно его информации, в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд Минобороны были проведены обыски в доме и на работе бизнесмена, а также у директоров и в офисах подконтрольных ему компаний. Было арестовано недвижимое имущество, автомобили премиум-класса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также имущество и счета подконтрольных ему компаний, сообщили источники.

Кроме того, было установлено, что вся продукция, поставленная компаниями Гринкевича в 2023 году, не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования ВСУ.

Несколько месяцев назад Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о коррупции при поставках одежды и белья для украинской армии. По данным следствия, связанные с бизнесменом компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен ($39,3 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). При этом оказалось, что эти фирмы были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа. Следствие считает, что в результате убытки бюджета составили более 1 млрд гривен (порядка $26,3 млн). ГБР заявило, что в связи с этими сделками также проверяет бывших чиновников Минобороны. По данным украинских СМИ, речь идет о компаниях, связанных с Гринкевичем и членами его семьи.

Сам Гринкевич был задержан 29 декабря прошлого года. Сообщалось, что он предлагал взятку в $500 тыс. одному из руководителей главного следственного управления ГБР Украины за содействие в возвращении имущества, которое было изъято у его компаний в ходе расследования о контрактах с Минобороны. После суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 429,44 млн гривен ($11,3 млн по курсу Нацбанка Украины на тот момент).

В украинских СМИ появилось несколько журналистских расследований о дорогой недвижимости и люксовых автомобилях членов семьи Гринкевича. Обозреватели выяснили, что связанные с семьей бизнесмена компании, несмотря на плохую деловую репутацию, несколько лет получали от Минобороны контракты, в том числе на поставки продуктов для ВСУ, а также строительные подряды. Скандал в СМИ получился настолько резонансным, что от Гринкевича начали открещиваться чиновники, которые ранее имели дело с его компаниями. В частности, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, фигурировавший на совместных фотографиях, поспешил заявить, что не оказывал бизнесмену никакой протекции.