В Минобороны Австрии пожаловались на непригодность австрийцев к службе из-за лишнего веса

Министр обороны Клаудиа Таннер в качестве другой причины непригодности назвала проблемы психологического характера

ВЕНА, 11 января. /ТАСС/. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сообщила, что лишний вес среди молодежи стал одной из главных причин непригодности к действительной военной службе в республике.

"Молодое поколение должно снова стать здоровым и иметь хорошую физическую подготовку", - сказала министр на пресс-конференции в Вене.

По ее данным, в прошлом году по итогу обследования годными были признаны 31,516 мужчин - на 528 человек меньше, чем в 2022 году. В качестве другой причины непригодности министр назвала проблемы психологического характера.