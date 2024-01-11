Суд Исламабада разрешил возобновить слушания по обвинению Имрана Хана в нарушении гостайны

По информации The Express Tribune, судебная инстанция постановила, что все свидетельские показания по делу экс-главы правительства аннулированы

ИСЛАМАБАД, 11 января. /ТАСС/. Высокий суд Исламабада (IHC) разрешил возобновить приостановленные в декабре прошлого года слушания по делу о нарушении бывшим премьер-министром Пакистана, лидером оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имраном Ханом закона о государственной тайне.

Как сообщает газета The Express Tribune, судебная инстанция постановила, что все свидетельские показания по делу экс-главы правительства, полученные до 14 декабря в Специальном суде по рассмотрению обвинений в нарушении гостайны, аннулированы, допрос свидетелей будет производиться повторно.

IHC не впервые вмешивается в действия Специального суда, уполномоченного вынести вердикт в отношении обвиняемого Хана. Ранее Высокий суд Исламабада вступил против процесса над ним в закрытом режиме в тюрьме Адиала и распорядился в дальнейшем проводить открытые слушания в присутствии журналистов и родственников Хана и бывшего главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, также обвиняемого в нарушении гостайны.

Однако Специальный суд 14 декабря принял ходатайство Федерального агентства расследований (FIA) о продолжении закрытого суда над ними по соображениям безопасности и особого характера обвинений. После этого IHC отдал распоряжения приостановить судебное разбирательство, аннулировать полученные до этой даты свидетельские показания и провести допрос свидетелей снова.

Как отмечают местные СМИ, разные позиции IHC и Специального суда еще больше осложняют и без того сложное рассмотрение дел Хана и Куреши, которые остаются под арестом, несмотря на то что в прошлом месяце Верховный суд Пакистана распорядился выпустить их на свободу под залог. Виновным в нарушении гостайны грозит в Пакистане длительное тюремное заключение или смертная казнь. Хан и Куреши настаивают на своей невиновности.

Следствие в отношении экс-премьера началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне. По словам политика, телеграмма касалась беседы главы посольства с представителями США, которые "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".