Глава МИД Ирака заявил, что атаки на военные базы США должны пресекаться с обеих сторон

Фуад Хусейн отметил, что "необходимость пребывания американских войск определяет Ирак"

КАИР, 11 января. /ТАСС/. Нападения вооруженных шиитских формирований на американские военные базы в Ираке должны пресекаться обеими сторонами. Такой комментарий глава иракского МИД Фуад Хусейн сделал телеканалу Al Hadath.

Он заявил, что недавние события являются "неприемлемыми, поскольку имели место как нападения [со стороны шиитских группировок], так и контратаки [американских сил]". "Нападения должны пресекаться обеими сторонами", - сказал Хусейн, подчеркнув, что иракское правительство "привержено спокойствию".

Комментируя ситуацию с возможным выводом из страны международной коалиции во главе с США, глава МИД подчеркнул, что "необходимость пребывания американских войск определяет Ирак". При этом он указал, что Багдад "не хочет привносить хаос в отношения с Вашингтоном". "Необходимо создать внутренние условия до начала переговоров о выводе американских войск из Ирака, и в результате этих переговоров будет принято решение о выводе или графике вывода", - сказал глава МИД. По его словам, такие "переговоры велись и раньше". "Несколько месяцев назад в Вашингтоне была делегация военных и представителей сил безопасности. Переговорный процесс с Вашингтоном остановился, но диалог продолжается", - сказал Хусейн, отметив, что в ближайшее время будет объявлена дата начала нового раунда переговоров.

Во вторник пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии подверглись 127 атакам с 17 октября 2023 года. Из них 52 нападения пришлись на американские базы в Ираке и 75 - на базы в Сирии.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их телеграм-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".