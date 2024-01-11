Турция ранее уведомляла Британию, что не пропустит подаренные Украине тральщики

По данным агентства IHA, "минные тральщики, переданные Великобританией Украине, не смогут пройти в Черное море"

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Турция ранее уже разъясняла Великобритании, что в соответствии с Конвенцией Монтрё не пропустит подаренные Украине минные тральщики в Черное море, при этом соответствующих запросов с британской стороны не поступало. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на источники в Минобороны республики.

"Конвенция Монтрё является гарантией стабильности в Черном море, и она строго соблюдается. До окончания <...> [российско-украинского конфликта] минные тральщики, переданные Великобританией Украине, не смогут пройти в Черное море. Об этом британской стороне было сообщено ранее, и на данный момент никаких запросов на этот счет не поступало", - сообщил источник.

2 января Центр по противодействию дезинформации при администрации президента Турции опроверг публикации о том, что Турция недавно якобы пропустила в Черное море минный тральщик класса Sandown, который проследовал в территориальные воды Румынии, что якобы "вызвало серьезное недовольство в Москве". Одно из таких сообщений было опубликовано в турецкой газете "Айдынлык" со ссылкой на китайские СМИ. Издание напоминает, что Великобритания заявляла ранее, что поставит Украине два противоминных корабля класса Sandown.