В Израиле арестовали двух планировавших теракты сторонников ИГ из Восточного Иерусалима

Ими оказались два жителя в возрасте 21 и 23 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Израильские силовики арестовали двух сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) из Восточного Иерусалима, которые готовили теракты. Об этом говорится в совместном заявлении полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля, которое распространила полицейская пресс-служба.

"Полиция и ШАБАК предотвратили теракты, запланированные двумя террористами из Восточного Иерусалима, поддерживающими террористическую организацию "Исламское государство". Террористы планировали подготовить взрывные устройства и использовать их против силовиков, но они были арестованы до реализации своих планов", - говорится в заявлении.

Расследование показало, что арестованные поддерживали идеологию ИГ. "Под влиянием этой идеологии они планировали совершить теракты против сотрудников полиции и сил безопасности. Перед арестом они начали подготовку к совершению терактов", - отмечается в документе.

По завершении расследования "против двух террористов была сформирована доказательная база", срок ареста продлен и "ожидается предъявление им обвинений" в Окружном суде Иерусалима, продолжили в полиции и ШАБАК. В ведомствах указали, что арестованы два жителя района Джабель-Мукабер Восточного Иерусалима в возрасте 21 и 23 лет.