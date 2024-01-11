На Запорожскую АЭС прибыли четыре наблюдателя МАГАТЭ

В пресс-службе атомной электростанции отметили, что задача инспекторов остается прежней - наблюдение и оценка состояния безопасности

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работу на Запорожской АЭС в рамках наблюдательной миссии агентства. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная, 15-я, ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ работают на станции с сентября 2022 года, когда после первого визита на ЗАЭС генерального директора организации Рафаэля Гросси на станции создали постоянную наблюдательную миссию агентства.

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.