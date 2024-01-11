На Филиппинах заявили, что США перебросили запасы топлива на случай конфликта с Китаем

По данным газеты The Manila Times, посольство США подтвердило, что на территории азиатской страны были размещены 39 млн галлонов топлива Военно-морского флота

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. США перебросили крупный запас топлива со своей военной базы на Гавайях на Филиппины, чем вызвали подозрения законодателей страны в подготовке к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщила газета The Manila Times со ссылкой на сенатора парламента Филиппин Марию Хосефу Айми Маркос.

По ее словам, данные нескольких международных морских трекеров подтверждают, что зарегистрированный в США танкер Yosemite Trader прибыл 9 января с крупным запасом нефти из Перл-Харбора на территорию Филиппин. В связи с этим Маркос потребовала от филиппинских властей разъяснений, поскольку, по словам законодателя, залив "Субик не подпадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве" Филиппин с США в области обороны. По ее мнению, "необъяснимое молчание" властей обеих стран по этому вопросу "только усиливает подозрения в заготовке военных запасов в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США вокруг Тайваня".

По данным газеты, посольство США на Филиппинах подтвердило, что на территории азиатской страны были размещены 39 млн галлонов (148 млн л) топлива Военно-морского флота США.

Ситуация вокруг Тайваня

Напряженность вокруг Тайваня значительно усилилась после визита в Тайбэй в августе 2022 года Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера Палаты представителей Конгресса США. После этих событий отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами КНР и США был фактически приостановлен более чем на год. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая в ответ начала регулярно проводить возле Тайваня масштабные учения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.