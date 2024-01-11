Бербок заявила, что Германия займется подготовкой береговой охраны Филиппин

Глава МИД ФРГ отметила, что напряженность между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море является причиной для беспокойства

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. Германия намерена расширить учебные программы для филиппинской береговой охраны и продолжить участие в инициативах по наращиванию военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе с применением беспилотников. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Германия уже сотрудничает в рамках нашей инициативы по наращиванию потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе с использованием разведывательных беспилотных летательных аппаратов в прибрежной зоне. Я рада, что мы хотим продолжить это сотрудничество в прибрежной зоне не только с применением обычных беспилотных летательных аппаратов, но и в том, что касается подготовки [личного состава] и регионального взаимодействия", - сказала она на пресс-конференции в Маниле по итогам встречи со своим филиппинским коллегой Энрике Манало.

Бербок отметила, что напряженность между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море (ЮКМ) является причиной для беспокойства. Глава МИД Германии считает, что "опасные маневры" Пекина в водах ЮКМ "ставят под сомнение свободу судоходства, которая закреплена в международном праве".

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между Китаем и Филиппинами. Так, в августе 2023 года корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны. В сентябре китайские корабли установили плавучее заграждение длиной 300 м, создав препятствие филиппинским рыбакам для входа в район ведения рыбной ловли. Береговая охрана КНР 9 и 10 декабря 2023 года вновь применила водометы против кораблей береговой охраны Филиппин и судов филиппинского Бюро рыболовства и водных ресурсов в районе отмелей Аюнгин и Скарборо в ЮКМ. В одном из эпизодов инцидент произошел во время снабжения и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. В результате был серьезно поврежден двигатель одного из филиппинских кораблей.