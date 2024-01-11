В Гааге сотни человек приняли участие в демонстрациях в поддержку Израиля и Палестины

Мероприятия прошли в связи с началом слушаний в Международном суде ООН иска ЮАР против Израиля о возможном геноциде в секторе Газа

ГААГА, 11 января. /ТАСС/. Сотни людей приняли участие в демонстрациях в поддержку Израиля и Палестины в Гааге. Мероприятия организованы в связи с началом слушаний в Международном суде ООН иска Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля о возможном геноциде в секторе Газа, передает телеканал NOS.

По его данным, демонстрация в поддержку Палестины собрала около 1,5 тыс. человек, тогда как акция в поддержку Израиля привлекла несколько сотен человек. Обе группы изначально прибыли к Дворцу мира, где проходит заседание, однако участники пропалестинской демонстрации в настоящее время по указанию полиции переместились в другое место, где для них организована прямая трансляция слушаний на большом экране. По данным правоохранительных органов, акции проходят мирно, инцидентов не зафиксировано.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.