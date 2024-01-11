Латвия заявила о планах потратить около 2,4% ВВП на оборону в 2024 году

Глава МИД Кришьянис Кариньш ранее сообщал о планах довести уровень расходов на оборону до 3% ВВП, не дожидаясь 2027 года

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Латвия намерена потратить примерно 2,4% ВВП на расходы в оборонной сфере в 2024 году. Об этом сообщил глава МИД страны Кришьянис Кариньш газете Politico.

"Что касается обязательств, то мы инвестируем около 2,4% ВВП в оборону в этом году", - указал он. В июле 2023 года глава внешнеполитического ведомства сообщал о планах довести уровень расходов на оборону до 3% ВВП, не дожидаясь 2027 года.

"Пост генерального секретаря НАТО занимали представители из разных стран в течение многих лет. Возможно, настало время для таких стран, как, например, Латвия - мы входим в состав НАТО уже почти 20 лет", - подчеркнул он.

Как пояснило издание, ранее Кариньш высказывал желание возглавить Североатлантический альянс. Среди представителей прибалтийских стран на пост генерального секретаря НАТО также претендует премьер-министр Эстонии Кая Каллас.