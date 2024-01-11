СМИ: арестованный экс-глава МВД Польши отказался выполнять приказы тюремщиков

Сотрудники СИЗО не применяли силу в отношении Мариуша Каминьского, передает RMF24

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Арестованный 9 января бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский оказывал в СИЗО "пассивное сопротивление" сотрудникам пенитенциарной системы, не выполняя их требования. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на свои источники.

По их данным, случаев применения силы к осужденному бывшему министру не было.

Заместитель Каминьского Мачей Вонсик выполнял все требования служащих и "не создавал никаких трудностей", добавила радиостанция со ссылкой на одного из сотрудников СИЗО.

Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Каминьский и Вонсик были арестованы 9 января в президентском дворце. 20 декабря 2023 года суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы Центральное антикоррупционное бюро.

11 января оба политика были переведены из варшавского СИЗО: Каминьский - в расположенную в городе Радом тюрьму, а Вонсик - в расположенную в Пшитулы Старе.