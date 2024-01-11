Шольц резко отреагировал на тайную встречу ультраправых, посвященную депортациям

Правительство Германии защищает всех вне зависимости от их происхождения и цвета кожи, написал канцлер

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул право на мирную жизнь в Германии каждого человека вне зависимости от происхождения, а также призвал общество к сплоченности против ультраправых.

Таким образом он отреагировал на публикацию портала Correctiv, который узнал о тайной встрече представителей правых кругов. На ней якобы обсуждалась тема массовой депортации из Германии.

"Мы не позволим кому бы то ни было трактовать понятие "мы" в нашей стране в зависимости от того, есть ли у человека миграционные корни или нет. Мы защищаем всех вне зависимости от их происхождения и цвета кожи", - написал канцлер в социальной сети X. Правых радикалов он в этом контексте назвал "одержимыми идеями ассимиляции".

"Конституционные органы и органы юстиции должны обратить внимание на тех, кто выступает против наших свободных и демократических устоев. Мы вынесли уроки из истории, и это не пустые слова", - добавил канцлер.

По данным Correctiv, тайная встреча с участием "двух десятков" человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовало несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.

Портал указывает, что в ходе одного из докладов маркетолог Мартин Зельнер затронул тему депортации из Германии. В соответствии с его представлениями, высылке должны подвергнуться соискатели статуса беженца, а также "не ассимилировавшиеся граждане", уже получившие германский паспорт. "По сути, все мысли, оглашенные в тот день сводились к одному: должна быть возможность выдворять из Германии людей, если они якобы имеют неправильный цвет кожи или происхождение", - пишет от себя издание Correctiv, чьи представители смогли тайно посетить встречу.

Около 329 тыс. человек в 2023 году подали заявки на статус беженца в Германии. Это на 50% выше, чем за 2022 год. Положительное решение было вынесено в 260 тыс. случаев. Наибольшее число заявок было подано гражданами Сирии (104 тыс.), Турции (62 тыс.), Афганистана (53 тыс.).

Правительство ФРГ уже озадачено проблемой нелегальной миграции. Осенью 2023 года правительство Германии одобрило ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать страну менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в ФРГ, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев дольше, чем до сих пор). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в Германии, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чьи заявки не были удовлетворены.