Боррель назвал неприемлемыми заявления Израиля о принудительном переселении жителей Газы

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, гражданские лица в секторе Газа должны быть защищены

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Заявления представителей правительства Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа опасны и неприемлемы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в X (ранее Twitter).

"Заявления некоторых представителей правительства Израиля о том, что они делают жизнь мирных жителей Газы невозможной и в конечном итоге вынуждают их покинуть сектор Газа, вызывают тревогу, контрпродуктивны и опасны. Инсинуации о принудительном переселении совершенно неприемлемы", - написал он в X (ранее Twitter). По словам Борреля, "гражданские лица в секторе Газа должны быть защищены".

В начале января министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности.