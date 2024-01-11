Вице-премьер Турции заявил, что попытки отрезать Северный Кипр от мира не принесут успеха

По словам Джевдета Йылмаза, Анкара "поддерживает турок-киприотов в их борьбе за развитие и процветание"

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Попытки отрезать самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК; кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство - прим. ТАСС) от мира не принесут успеха, интеграция продолжится. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, находящийся с визитом в ТРСК.

"Вероятно, есть те, кто пытается отрезать ТРСК от остального мира, но у них не будет успеха в этом. Если закроется одна дверь, мы откроем новые. ТРСК и турки-киприоты продолжат интегрироваться с миром", - сказал он журналистам в аэропорту Эрджан в северной части острова. Заявление транслировал телеканал TRT.

По словам Йылмаза, "ТРСК продолжает свое развитие как независимое и суверенное государство", а "Турция поддерживает турок-киприотов в их борьбе за развитие и процветание". Он сообщил, что в ходе нынешних контактов обсудит перспективы реализации "совместных проектов в сферах кабельных электросетей, ирригации, транспорта, здравоохранения и образования".

Новое здание аэропорта Эрджан, открывшееся в 2023 году, как отметил Йылмаз, стало символом этого взаимодействия. При этом "Турецкие авиалинии" отчитались, что количество рейсов на кипрском направлении с открытием нового терминала выросло на 35%, и эта сфера будет развиваться и далее.

Йылмаз в ходе однодневного визита проведет переговоры с главой ТРСК Эрсином Татаром, а также откроет самую большую мечеть на острове и пообщается с местными жителями.