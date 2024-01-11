Вучич заявил, что Сербия продолжит развивать отношения с США в сферах политики и экономики

Президент Сербии рассказал об открытом разговоре с американским послом Кристофером Хиллом

БЕЛГРАД, 11 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с послом США Кристофером Хиллом заявил о том, что Белград продолжит вести работу по развитию политических и экономических отношений с Вашингтоном.

"Открытый разговор с послом США Кристофером Хиллом о дальнейшем улучшении сербско-американских политических и экономических отношений. Мы также обсудили международное положение Сербии, ситуацию в Косово и Метохии, продолжение диалога с Приштиной, а также текущие геополитические события", - написал Вучич в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Мы подтвердили нашу приверженность поддержанию мира и стабильности в регионе и укреплению дружбы и сотрудничества между Сербией и США", - заключил сербский лидер.

В июне 2023 года американский дипломат обращался к Вучичу с призывом забыть о прошлом ради будущих поколений и двигаться вперед. Он отмечал, что формирование крепких отношений между Белградом и Вашингтоном "поможет странам забыть прошлое и двигаться вперед", добавляя, что США и Сербия "похожи на двух друзей, которые в какой-то момент разошлись, а теперь снова вместе", но "один друг говорит о прошлом, а другой о будущем".

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной целью воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из которых - гражданские жители. По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них 10-18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами. По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.