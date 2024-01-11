Бундесвер столкнулся с острой нехваткой военнослужащих

Он имеет в своем распоряжении только 180 тыс. военнослужащих

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) столкнулся с острой нехваткой военнослужащих из-за отсутствия у молодого поколения "точек соприкосновения" с армией. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении доклад двух членов комитета по обороне Бундестага (парламента Германии).

По оценкам Зерап Гюлер и Керстин Фирегге из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), кадровый состав Бундесвера в последние годы "резко сократился". Он имеет в своем распоряжении только 180 тыс. военнослужащих и, таким образом, находится "очень далеко" от достижения к 2030 году целевого показателя в 203 тыс. военных, считают депутаты. Отмечается, что многие молодые немцы из-за отсутствия обязательной военной службы "больше не имеют никаких точек соприкосновения с вооруженными силами" страны, а потому "не рассматривают возможность карьеры в Бундесвере". В этой связи авторы доклада призывают власти республики повысить привлекательность Бундесвера "как работодателя в городских центрах, на биржах труда и в учебных заведениях".

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что количество заявок на прохождение военной службы по контракту в Бундесвере сократилось с января по май 2023 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В ведомстве отметили, что снижение числа новобранцев связано с демографическими изменениями и социальными факторами, которые влияют на ухудшение состояния рынка труда.