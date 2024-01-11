В Индии заявили о "стабильной, но чувствительной" ситуации на границе с Китаем

Стороны продолжают переговоры на военном и дипломатическом уровне, отметил начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Панде

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Ситуация в области безопасности на индийско-китайской границе "стабильная, но чувствительная". Об этом заявил на пресс-конференции начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Панде.

"Ситуация на северной границе стабильная, но чувствительная. Мы продолжаем переговоры как на военном, так и на дипломатическом уровне, в соответствии с установленными протоколами и процедурами, чтобы найти решение и сбалансировать проблемы между двумя сторонами. Оперативная готовность очень высока, а развертывание остается надежным и сбалансированным", - сказал он.

Касаясь ситуации в Джамму и Кашмире на границе с Пакистаном, военачальник подчеркнул продолжающееся соблюдение режима прекращения огня вдоль линии контроля и успехи индийской армии в предотвращении с помощью дронов попыток незаконного проникновения. Однако он выразил обеспокоенность в связи с террористической активностью, которая наблюдалась в районе Раджури в минувшие полгода.

По словам генерала, в ответ на существующие в приграничных регионах вызовы армия намерена к 2027 году оптимизировать численность размещенных там военнослужащих, доведя ее до 100 тыс. "Мы передали это предложение правительству", - сказал он.

Отсутствие демаркированной границы между КНР и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин. В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии границы.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке экстремистов, Пакистан отвергает эти обвинения.