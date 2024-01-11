Bild: Шольца встретили на востоке ФРГ протестами

По информации издания, демонстранты пытались заглушить речь канцлера в знак протеста против сокращений льгот сельхозпроизводителям

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Несколько сотен человек вышли на демонстрацию в Котбусе (земля Бранденбург) в знак протеста против сокращений льгот сельхозпроизводителям. Как сообщила газета Bild, участники приурочили акцию к приезду в город канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Согласно изданию, Шольц посетил, в частности, вагоноремонтный завод Котбуса. Протестующие собрались перед промышленным объектом и пытались заглушить речь канцлера "при помощи дудок и вувузел". Газета указывает, что глава правительства во время посещения завода "выглядел напряженным".

С 8 января германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.