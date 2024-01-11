В Палестине заявили, что управление сектором Газа является внутрипалестинским делом

В совместном заявлении ведущих палестинских фракций, включая радикальное движение ХАМАС, говорится, что они не позволят Израилю и его сторонникам вмешиваться

РАБАТ, 11 января. /ТАСС/. Управление вопросами сектора Газа является внутренним делом Палестины. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в четверг экстренной встречи ведущих палестинских фракций, включая радикальное движение ХАМАС.

"Управление палестинским вопросом, управление [вопросами] сектора Газа является внутренним палестинским национальным делом. И мы не позволим оккупанту (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) и его сторонникам вмешиваться или каким-либо образом навязывать опеку над нашим народом", - отмечается в документе, размещенном в Telegram-канале ХАМАС.

Фракции осудили планы Израиля по вытеснению палестинцев со своих земель, в том числе в секторе Газа, по созданию новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, по установлению полного контроля над исламскими и христианскими святынями.

Единая национальная позиция

"Мы подтверждаем нашу единую национальную позицию, согласно которой не может быть никаких договоренностей или соглашений об обмене [пленными] без полного прекращения агрессии против нашего палестинского народа. Мы заявляем о своей полной поддержке усилий, прилагаемых для оказания помощи нашему народу и облегчения его страданий", - говорится в заявлении.

Фракции особо подчеркнули, что оказываемое Израилю "сопротивление во всех его формах является законным правом против сионистской оккупации и ее сторонников, оно будет продолжаться до тех пор, пока палестинский народ не достигнет свободы, независимости и самоопределения".

Как ранее сообщила газета The Jerusalem Post, Израиль не намерен устанавливать административный контроль над сектором Газа и планирует после завершения военной операции в анклаве через какое-то время передать власть местной администрации. План, подготовленный военным руководством во главе с министром обороны Йоавом Галантом, предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое "местное правительство", в котором не будут представлены сторонники палестинского движения ХАМАС, полностью контролировавшего анклав до начала боевых действий.