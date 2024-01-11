Представитель кабмина Израиля назвал ЮАР "юридическим отделом" ХАМАС из-за иска в суд ООН

Эйлон Леви заявил, что ЮАР решила "выступать в роли адвоката дьявола"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Официальный представитель правительства еврейского государства Эйлон Леви назвал трагичным, что ЮАР, по его словам, решила "служить юридическим отделом" палестинского радикального движения ХАМАС и "выступать в роли адвоката дьявола" на Международном суде ООН в Гааге.

"Как трагично, что ЮАР решила выступать в роли адвоката дьявола и служить юридическим отделом террористической организации ХАМАС", - написал Леви в социальной сети X (ранее Twitter). "Страна, которая когда-то гордилась борьбой с расизмом, теперь борется на общественных началах за крупнейших расистов после геноцида 7 октября", - добавил он.

В заявлении официального представителя МИД Израиля говорится, что ЮАР "полностью извратила реальность в секторе Газа после резни 7 октября и полностью проигнорировала тот факт, что террористы ХАМАС проникли в Израиль". "ЮАР стремится дать ХАМАС возможность вновь совершать военные преступления, преступления против человечности и преступления сексуального характера, которые они - по признанию самих лидеров ХАМАС - неоднократно совершали 7 октября", - распространила текст заявления пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Южноафриканские юристы - представители ХАМАС в Международном суде [ООН] - также игнорируют тот факт, что ХАМАС использует гражданское население Газы в качестве живого щита и действует изнутри больниц, школ, убежищ ООН, мечетей и церквей, намеренно ставя под угрозу жизни жителей сектора Газа", - добавили в МИД Израиля. "Государство Израиль будет продолжать защищать своих граждан в соответствии с международным правом, проводя при этом различие между террористами ХАМАС и гражданским населением, и сделает все, что в его силах, чтобы освободить всех заложников и уничтожить террористическую организацию ХАМАС, расистскую и антисемитскую группировку, которая в своей хартии призывает к убийству евреев и уничтожению Государства Израиль", - указали в израильском МИД, напомнив, что "136 заложников находятся в плену у ХАМАС, им отказано в доступе к представителям Красного Креста и медицинской помощи".

Иск ЮАР в Международный суд ООН

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Помимо этого, ЮАР потребовала введения предупредительных мер, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав и "обеспечить соблюдение Израилем обязательств по конвенции". Именно этому вопросу посвящены данные слушания, которые проходят 11-12 января. В первый день слово предоставлено южноафриканским представителям, во второй день - израильской стороне. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, однако у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.

Атака на Израиль 7 октября

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.