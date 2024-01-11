Кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о мобилизации

Депутат парламента Ярослав Железняк отметил, что статус законопроекта будет изменен на "отозванный" в ближайшее время

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины отозвал резонансный законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Кабинет министров Украины проголосовал за отзыв законопроекта", - написал он в Telegram-канале.

В кабмине об отзыве документа пока что официально не сообщали. Данные о статусе законопроекта на сайте парламента также еще не обновлялись. Однако Железняк отметил, что статус законопроекта будет изменен на "отозванный" в ближайшее время.

Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также проинформировало, что скоро кабмин подаст в Раду доработанный проект закона с учетом предложений от депутатов.

Накануне глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по итогам совещания с военными законопроект возвращается на доработку правительству.

Законопроект о новых правилах мобилизации был внесен кабмином в парламент 25 декабря. Документ предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Законопроект вызвал разногласия среди парламентариев, а президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный перекладывают друг на друга ответственность за готовящееся ужесточение методов мобилизации.